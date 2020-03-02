2 Март 2020 2020-03-02T10:51:58+03:00

Ямальская система образования признана одной из лучших в стране Фото: Ольга Крыльцова

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Российские регионы, а также страны ближнего и дальнего зарубежья перенимают опыт Ямала по внедрению современных образовательных технологий для достижения нового качества образования.

Об этом заявил председатель Совета по Арктике и Антарктике, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. По его словам, ямальская система образования признана одной из лучших в стране

- Заслуживает внимания предложение о создании в Арктике многопрофильных социальных учреждений, чтобы в едином комплексе работали школа, детский сад, оказывались услуги в сфере культуры и дополнительного образования. Также поддерживаю идею предусматривать отдельную квоту бюджетных мест в вузах для детей из числа КМНС, – прокомментировал председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Спикер ямальского парламента подчеркнул, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержало предложение Ямала закрепить на федеральном уровне понятие «кочевая школа». Отметим, на Ямале проект «Кочевая школа» реализуется с 2012 года. Сейчас таким образованием охвачено свыше 200 детей тундровиков, в местах кочевий работают 17 детских садов и школ, сообщает Заксобрание ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU