Ямальские правоохранители выявили сайты, продававшие шкуры редких животных
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура закрыла сайты, продававшие шкуры краснокнижных животных. Информационные порталы были выявлены в результате мониторинга сети «Интернет».
На страницах ресурсов содержалась информация о продаже частей животных, занесенных в Красную Книгу России. Решением Надымского городского суда информация о продаже шкур снежного барса, белого медведя и леопарда признана запрещенной.
Как отмечает прокуратура ЯНАО, одновременно на сайтах был предоставлен свободный доступ неограниченному числу пользователей, отсутствовали сведения о соблюдении установленного порядка добывания, хранения, перевозки и продажи указанных объектов животного мира и наличия документов на право ввоза и вывоза, оборота производных указанных животных, охраняемых Красной Книгой.
В суд было направлено административное исковое заявление о признании такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. После вмешательства прокуратуры доступ к указанной информации владелец сайта ограничил.
ИСТОЧНИК KP.RU