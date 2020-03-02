2020-03-02T09:51:37+03:00
Происшествия

Ямальские правоохранители выявили сайты, продававшие шкуры редких животных

После вмешательства прокуратуры доступ к информации владелец ресурса ограничил
Анна Полякова
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Ямальские правоохранители выявили сайты, продававшие шкуры редких животных Фото: pixabay.comЯмальские правоохранители выявили сайты, продававшие шкуры редких животных Фото: pixabay.com
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Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура закрыла сайты, продававшие шкуры краснокнижных животных. Информационные порталы были выявлены в результате мониторинга сети «Интернет».

На страницах ресурсов содержалась информация о продаже частей животных, занесенных в Красную Книгу России. Решением Надымского городского суда информация о продаже шкур снежного барса, белого медведя и леопарда признана запрещенной.

Как отмечает прокуратура ЯНАО, одновременно на сайтах был предоставлен свободный доступ неограниченному числу пользователей, отсутствовали сведения о соблюдении установленного порядка добывания, хранения, перевозки и продажи указанных объектов животного мира и наличия документов на право ввоза и вывоза, оборота производных указанных животных, охраняемых Красной Книгой.

В суд было направлено административное исковое заявление о признании такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. После вмешательства прокуратуры доступ к указанной информации владелец сайта ограничил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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