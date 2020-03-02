На ямальской трассе иномарка «догнала» грузовик

2 Март 2020 2020-03-02T09:39:00+03:00

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На автодороге Новый Уренгой – Ямбург пострадал водитель легкового автомобиля. В районе 82 километра трассы мужчина за рулем «Тойоты» «догнал» грузовик. Авария произошла 1 марта в 15.17.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель иномарки допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобиля «Ивеко». В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил мужчина за рулем легковушки.

По данным регионального ведомства, всего за прошеминувшиедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых один человек погиб и три травмированы. С начала 2020 года в 1061 зарегистрированном ДТП, погибли 12 человек и 93 травмированы, в числе которых девять детей.

ИСТОЧНИК KP.RU