2020-03-02T09:19:24+03:00
Общество

Проезд по трассе Новый Уренгой - Пангоды возобновился в обычном режиме

Посты ГИБДД сняты
Анна Полякова
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Проезд по трассе Новый Уренгой - Пангоды возобновился в обычном режиме Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПроезд по трассе Новый Уренгой - Пангоды возобновился в обычном режиме Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Движение на участке автодороги Новый Уренгой - Пангоды в полночь 2 марта возобновилось в обычном режиме. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, совместными усилиями заказчика, подрядчика и сотрудников ГИБДД проведены мероприятия по устранению последствий метели и снегопада. Посты ГИБДД сняты.

Напомним, накануне в связи с ухудшением погодных условий движение по участку автодороги Новый Уренгой - Пангоды временно закрыто. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду, местами была нулевая видимость.

На трассе были выставлены наряды ГИБДД, подрядная организация проводила расчистку дороги, движение осуществлялось колоннами в реверсивном режиме. Сначала проезжала колонна из пгт. Пангоды в г. Новый Уренгой, только после того, как все машины проехали, запускалась колонна в обратную сторону из г. Новый Уренгой в пгт. Пангоды. Аналогичная ситуация происходила и 24-25 февраля.

Дорожники рекомендуют планировать маршрут заранее, перед поездкой ознакомиться с метеоусловиями на пути следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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