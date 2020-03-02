2020-03-02T09:11:45+03:00
Общество

Пуровский архив поможет сохранить для истории личные жителей района

«Архивная декада» будет проходить с 10 по 20 марта
Анна Полякова
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Пуровский архив поможет сохранить для истории личные жителей района Фото: puradm.ruПуровский архив поможет сохранить для истории личные жителей района Фото: puradm.ru
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Пуровский районный архив проводит для земляков «Архивную декаду». Акцию организуют с 10 по 20 марта, она будет полезна и интересна разным возрастным категориям местных жителей.

Главным мероприятием станет акция под названием «Личные архивы». В течение десяти дней пуровские архивисты будут принимать личные фото жителей.

Кроме того, ряд полезных мероприятий организуют для детей и подростков. Например, 10 марта для восьмиклассников первой таркосалинской школы проведут интеллектуальную игру «Поле чудес» на тему «Архивная летопись».

11 и 16 марта для учащихся всех городских школ со второго по восьмой классы организуют архивные уроки «О чём рассказывают документы» и экскурсии в учреждение. Также в течение всей декады посетители службы смогут оценить работы, представленные на районной выставке рисунков «Архив глазами детей», сообщили в администрации района

Как отметила руководитель районного архива Юлия Шадрина, смысл проведения подобного рода мероприятий заключается в позиционировании архива как общественной зоны, открытой для профессионалов и любителей всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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