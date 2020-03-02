Пуровский архив поможет сохранить для истории личные жителей района
Пуровский районный архив проводит для земляков «Архивную декаду». Акцию организуют с 10 по 20 марта, она будет полезна и интересна разным возрастным категориям местных жителей.
Главным мероприятием станет акция под названием «Личные архивы». В течение десяти дней пуровские архивисты будут принимать личные фото жителей.
Кроме того, ряд полезных мероприятий организуют для детей и подростков. Например, 10 марта для восьмиклассников первой таркосалинской школы проведут интеллектуальную игру «Поле чудес» на тему «Архивная летопись».
11 и 16 марта для учащихся всех городских школ со второго по восьмой классы организуют архивные уроки «О чём рассказывают документы» и экскурсии в учреждение. Также в течение всей декады посетители службы смогут оценить работы, представленные на районной выставке рисунков «Архив глазами детей», сообщили в администрации района
Как отметила руководитель районного архива Юлия Шадрина, смысл проведения подобного рода мероприятий заключается в позиционировании архива как общественной зоны, открытой для профессионалов и любителей всех возрастов.
ИСТОЧНИК KP.RU