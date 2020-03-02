2020-03-02T09:16:31+03:00
Общество

На Ямале разрешили движение только по одному зимнику

Трасса Коротчаево - Красноселькуп доступна только для полноприводных автомобилей
Анна Полякова
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На Ямале разрешили движение только по одному зимнику Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале разрешили движение только по одному зимнику Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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По зимнику Коротчаево - Красноселькуп 2 марта открыто движение. С 08.00 на трассу пропускают только полноприводные автомобили общей массой до 30 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По прежнему закрыты остальные зимники. В связи с ухудшением погодных условий не доступны для всех видов транспортных средств трассы Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и СалехардНадым. Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск –Яр-Сале так и не введен в эксплуатацию.

Дорожники напоминают, что выезд на закрытые зимники или их участки опасен для жизни, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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