На Ямале завершились соревнования оленеводов на Кубок губернатора
В Надыме в минувшие выходные прошли открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Эти зрелищные игры состоялись в округе в двадцать пятый, юбилейный раз в рамках празднования «Дня оленевода» на Ямале – самого колоритного и крупного праздника коренных жителей Крайнего Севера.
Более трёхсот жителей тундры, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, продемонстрировали своё спортивное мастерство в традиционных соревнованиях.
Как всегда, зрители с нетерпением ждали самых зрелищных, захватывающих национальных соревнований – гонок на оленьих упряжках.
Среди мужчин первое место занял Владимир Хатанзеев, представитель Надымского района, с результатом 1’55”53. Среди женщин в гонках победила его землячка Эльза Пиналей, ее результат – 2’01”96.
В борьбе за главный приз соревнований - Кубок губернатора ЯНАО – боролись 13 команд-участниц из Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. В общекомандном зачете с результатом в 14 очков победила команда Надымского района.
Для зрителей, помимо насыщенного спортивного блока, была подготовлена обширная культурная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU