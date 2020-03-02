2 Март 2020 2020-03-02T08:47:57+03:00

На Ямале завершились соревнования оленеводов на Кубок губернатора Фото: yanao.ru

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В Надыме в минувшие выходные прошли открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Эти зрелищные игры состоялись в округе в двадцать пятый, юбилейный раз в рамках празднования «Дня оленевода» на Ямале – самого колоритного и крупного праздника коренных жителей Крайнего Севера.

Более трёхсот жителей тундры, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, продемонстрировали своё спортивное мастерство в традиционных соревнованиях.

Как всегда, зрители с нетерпением ждали самых зрелищных, захватывающих национальных соревнований – гонок на оленьих упряжках.

Среди мужчин первое место занял Владимир Хатанзеев, представитель Надымского района, с результатом 1’55”53. Среди женщин в гонках победила его землячка Эльза Пиналей, ее результат – 2’01”96.

В борьбе за главный приз соревнований - Кубок губернатора ЯНАО – боролись 13 команд-участниц из Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. В общекомандном зачете с результатом в 14 очков победила команда Надымского района.

Для зрителей, помимо насыщенного спортивного блока, была подготовлена обширная культурная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU