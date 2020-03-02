2020-03-02T08:47:57+03:00
Общество

На Ямале завершились соревнования оленеводов на Кубок губернатора

Главный приз завоевали надымские спортсмены
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале завершились соревнования оленеводов на Кубок губернатора Фото: yanao.ruНа Ямале завершились соревнования оленеводов на Кубок губернатора Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Надыме в минувшие выходные прошли открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Эти зрелищные игры состоялись в округе в двадцать пятый, юбилейный раз в рамках празднования «Дня оленевода» на Ямале – самого колоритного и крупного праздника коренных жителей Крайнего Севера.

Более трёхсот жителей тундры, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, продемонстрировали своё спортивное мастерство в традиционных соревнованиях.

Как всегда, зрители с нетерпением ждали самых зрелищных, захватывающих национальных соревнований – гонок на оленьих упряжках.

Среди мужчин первое место занял Владимир Хатанзеев, представитель Надымского района, с результатом 1’55”53. Среди женщин в гонках победила его землячка Эльза Пиналей, ее результат – 2’01”96.

В борьбе за главный приз соревнований - Кубок губернатора ЯНАО – боролись 13 команд-участниц из Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. В общекомандном зачете с результатом в 14 очков победила команда Надымского района.

Для зрителей, помимо насыщенного спортивного блока, была подготовлена обширная культурная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала принял участие в заседании коллегии прокуратуры Ямала
Ямальская система образования признана одной из лучших в стране
Ямальские правоохранители выявили сайты, продававшие шкуры редких животных
На ямальской трассе иномарка «догнала» грузовик
Проезд по трассе Новый Уренгой - Пангоды возобновился в обычном режиме
Пуровский архив поможет сохранить для истории личные жителей района
На Ямале разрешили движение только по одному зимнику
На Ямале завершились соревнования оленеводов на Кубок губернатора
На трассе Сургут-Салехард погиб водитель автомобиля, влетевшего в грузовик
Жители Салехарда голосованием выбирают место парада Победы
Водителей автобусов в Ноябрьске оденут в униформу
Погода на Ямале 2 марта: местами пройдет небольшой снег
В Ноябрьске 22 пожарных тушили расселенный дом
В Ноябрьске начались противопаводковые мероприятия
На Ямале широко отметили проводы зимы
В Надыме за продажу пива подростку предприниматель заплатит 100 тысяч рублей
В Красноселькупском районе администрацию наказали за кучи снега на улицах
Жителям Салехарда предлагают рассказать о героях на портале «Дорога памяти»
В поселке Тазовский водитель сбил 8-летнюю девочку
Погода на Ямале 1 марта: штормовой ветер и снегопад