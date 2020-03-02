2020-03-02T08:33:28+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард погиб водитель автомобиля, влетевшего в грузовик

Мужчина за рулем «Газ» не справился с управлением
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард погиб водитель автомобиля, влетевшего в грузовик Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард погиб водитель автомобиля, влетевшего в грузовик Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 703 километре автодороги Сургут-Салехард в ДТП, случившемся 1 марта, погиб водитель. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в 10.40 мужчина за рулем «Газ» вылетел на встречку, где столкнулся с большегрузом «Ман».

Известно, что водитель «Газели» не справился с рулевым управлением. В результате ДТП он скончался на месте происшествия.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых один человек погиб и три травмированы. С начала 2020 года в 1061 зарегистрированном ДТП, погибли 12 человек и 93 травмированы, в их числе 9 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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