2020-03-02T07:14:23+03:00
Общество

Жители Салехарда голосованием выбирают место парада Победы

Традиционное место проведения праздника может не вместить всех желающих
Анна Полякова
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Жители Салехарда голосованием выбирают место парада Победы Фото: salekhard.orgЖители Салехарда голосованием выбирают место парада Победы Фото: salekhard.org
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В Салехарде считают, что на традиционном месте проведения парада Победы и митинга в честь 9 мая будет в этом году тесно. Власти ямальской столицы предлагают горожанам подумать над переносом торжественных мероприятий на другую территорию. Для рассмотрения два варианта: парк Победы и ЦКиС «Геолог». Голосование проходит в официальном аккаунте администрации Салехарде в соцсети «ВКонтакте».

Здесь же ранее проводился опрос – пойдёте ли Вы на парад Победы. 77,01% из проголосовавших ответили утвердительно. Это почти тысяча человек, которые уже в феврале заявили о своём желании поучаствовать в торжестве. Традиционно в нём проходит знамённая группа, колонны предприятий и организаций города, сотрудники военкомата, силовых структур, кадеты, юнармейцы, участвует и боевая техника.

Салехардцы с большим почтением относятся к сохранению памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны. На парадах к годовщине Победы 9 мая всегда собирается много горожан – люди приходят семьями, с портретами своих родных и близких.

- Тысячи жителей 9 мая отдают дань подвигу советских солдат в годы войны. В год 75-ой годовщины Великой Победы мы ожидаем, что участников торжественного митинга, Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» будет ещё больше. Возможно, традиционное место проведения праздника не вместит всех желающих, - комментирует начальник управления культуры и молодёжной политики Салехарда Евгения Горбунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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