Водителей автобусов в Ноябрьске оденут в униформу

2 Март 2020 2020-03-02T06:42:07+03:00

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У водителей городского транспорта в Ноябрьске появится униформа. Дизайн спецодежды для городского перевозчика разрабатывает местный модельер Жанна Темникова. Она уже успела зарекомендовать себя в мире моды, представив минувшей осенью свои работы на показе в Милане.

Нововведением на предприятии «Пассажирские перевозки» решили напомнить, что работа водителя – это не только ответственность, но еще почет и престиж. По мнению руководства, единый фирменный стиль повысит культуру обслуживания и дисциплину работников.

Эскизы костюмов для водителей уже согласованы с заказчиком, но пока их держат в секрете. Известно лишь, что автор соединила в своем проекте классику с минимализмом.

- Надеюсь, что все водители будут рады и довольны, так как я вкладываю частичку своей души в этот проект и каждый костюм, - подчеркивает она.

Первую партию авторской спецодежды планируют опробовать уже в марте. Всего же для всех водителей городских автобусов изготовят более 100 костюмов. Первыми положительные нововведения оценят пассажиры рейсового автобуса «Ноябрьск-Вынгапуровский- Ноябрьск». Проект реализовывается за счет средств МУПа, уточнили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU