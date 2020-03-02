2020-03-02T05:22:15+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 марта: местами пройдет небольшой снег

Температура воздуха -5... -7 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 2 марта: местами пройдет небольшой снегПогода на Ямале 2 марта: местами пройдет небольшой снегФото: Анна Полякова
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В понедельник, 2 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 6 градусов, солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, пойдет снег. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Ноябрьске -4 градуса. Днем в основном пасмурно, снег пройдет только утром. Ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов. Солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Надыме -7 градусов. Ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Губкинском -5 градусов, пасмурно, но в середине дня выглянет солнце, осадки прекратятся. Ветер западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 5 градусов, переменная облачность, кратковременный снег – в середине дня. Ветер западный 6 м/с.

В Муравленко - 5 градусов, переменная облачность, до обеда пройдет снег. Ветер западный 7 м/с.

В Лабытнанги -6 градусов. Облачно, во второй половине дня - снег. Юго-западный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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