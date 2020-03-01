В Ноябрьске 22 пожарных тушили расселенный дом

1 Март 2020 2020-03-01T16:50:05+03:00

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Двухэтажный расселенный многоквартирный деревянный дом на улице Энтузиастов 41 в микрорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске вспыхнул 29 февраля около семи вечера.

Спасатели прибыли на место возгорания в считанные минуты. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение по всей площади дома, а это примерно 600 квадратных метров. В МЧС по ЯНАО рассказали, что существовала угроза распространения на рядом стоящий жилой деревянный дом, но благодаря грамотным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня.

Всего к тушению привлекались 22 человека и восемь единиц спецтехники МЧС. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве также добавили, что проблема расселенных домов, как и незаконных построек, в том, что их хозяева, которые несут обязательства по соблюдению правил пожарной безопасности, отсутствуют. Практика показывает, что эти строения заселяют люди без определенного места жительства, а что еще хуже, бесхозные строения становятся объектом игр для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU