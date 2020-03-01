В Ноябрьске начались противопаводковые мероприятия

1 Март 2020 2020-03-01T15:56:48+03:00

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Дорожные службы Ноябрьска готовятся к весне. На своей странице в Инстаграм компания «Севердорстрой» сообщает, что начинает активно проводить противопаводковые мероприятия.

Так, тщательная очистка города от снега началась с тротуаров. Дорожники заранее приносят ноябрянам извинения за возможные неудобства. 29 февраля снег вывозили с улиц Дзержинского, Мира, Высоцкого, Энтузиастов. Самые активные работы проводят на автодороге в Аэропорт. Здесь чистят дорожное ограждение, формируют вал и вывозят снег.

Напомним, о подготовку к паводковому периоду в округе говорил на днях директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин. Он рассказал, что в округе утвержден реестр населённых пунктов, попадающих в зону возможных

По его словам, под угрозой весеннего паводка находятся город Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёла Овгорт и Антипаюта. Факты затопления этих территорий фиксировались в 2004 году (Овгорт), в 2014 (Уренгой), 2017 (Овгорт) и в 2018 (Антипаюта).

Для того чтобы снизить риски возникновения ЧС спасатели в городе Тарко-Сале укрепили набережную имени Михаила Саргина, в посёлке Уренгой вдоль береговой линии возвели защитные дамбы, в селе Овгорт подняли уровень дорожного полотна улицы Советская, проходящей по берегу реки Сыня, в селе Антипаюта углубили дно устья реки Антипаюта-Яха и отсыпали участок дороги вокруг населённого пункта. Между тем, отмечают спасатели, полностью исключить риск подтоплений эти мероприятия не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU