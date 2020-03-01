На Ямале широко отметили проводы зимы

1 Март 2020 2020-03-01T15:10:10+03:00

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По всему Ямала вчера и сегодня проходят массовые народные гуляния по случаю окончания Масленичной недели. Ямальцы съели тысячи блинов и сожгли не один десяток чучел Масленицы.

Так, в Салехарде встретили Широкую масленицу и первый день весны. Горожане пришли на площадь ЦКиС "Геолог", где развернулись народные гуляния. Весёлые скоморохи зазывали прохожих, а красны девицы да добры молодцы славили Масленицу.

Пока на сцене шла концертная программа, гости праздника угощались горячим чаем, свежей выпечкой и вкусным шашлыком.

Глава города Алексей Титовский присоединился к народному гулянию. В своём аккаунте в Instagram он поздравил всех с праздником и пожелал хорошего семейного выходного дня.

В Ноябрьске специалисты центра «Доверие» проводили Зиму в отпуск! Театрализованная игровая программа “Масленичный Fresh” прошла в микрорайоне «Оболонь». Для ноябрян подготовили фаер-шоу. театральную постановку, игры, танцы и много-много угощений. А сегодня в Ноябрьск-парк прошло народное гуляние, посвященное празднику "Масленица".

ИСТОЧНИК KP.RU