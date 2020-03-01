В Надыме за продажу банки пива подростка предприниматель заплатит 100 тысяч рублей
Повторное нарушение совершила продавец магазина «Северянка» в Надыме. Она продала банку пива 16-летнему подростку. Ответить за это придется ее работодателю.
Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в июне прошлого года сотрудниками полиции был выявлен факт продажи банки пива подростку в этом магазине. Так как продавец ранее привлекалась к административной ответственности за это нарушение, было возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что владелец магазина не разъяснила продавцу, что продавать алкоголь детям нельзя. Кроме этого, заключенный индивидуальным предпринимателем трудовой договор с продавцом не содержал указания на обязанность соблюдать ограничения по продаже алкогольной продукции лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.
При осмотре помещения магазина «Северянка» установлено, что информация о запрете продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на информационном стенде отсутствовала.
Накануне Надымским городским прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении и предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 тыс. руб.
ИСТОЧНИК KP.RU