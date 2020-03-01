2020-03-01T11:13:20+03:00
Общество

В Красноселькупском районе администрацию наказали за кучи снега на улицах

Она не проверяла работу подрядной организации
Алена Кульмухаметова
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В Красноселькупском районе администрацию наказали за кучи снега на улицахВ Красноселькупском районе администрацию наказали за кучи снега на улицахФото: pixabay.com
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Тротуары в селе Красноселькуп не очищались от снега, а автовладельцы жаловались на непроезжие дороги. Прокуратура Красноселькупского района провела проверку по факту жалоб и выявила нарушения.

Как сообщили в ООО «Автодор» очистка улично-дорожной сети от снега в ямальском селе осуществляется ненадлежащим образом. Значительное количество дорог и тротуаров не очищены от снега, на обочинах дорог и других местах общественного пользования имеются сугробы.

При этом, чиновники из Красноселькупа в адрес подрядчика не направила ни одной претензии и не оштрафовала дорожников.

В этой связи прокуратурой района внесены представления в администрацию села Красноселькуп и ООО «Автодор». Один из чиновников привлечен к административной ответственности.

Приняты дополнительные меры по контролю за выполнением работ по очистке улично-дорожной сети, в адрес подрядной организации направлена претензия.

Нарушения по очистке улиц от снега незамедлительно устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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