Жителям Салехарда предлагают рассказать о героях на портале «Дорога памяти»

1 Март 2020 2020-03-01T09:28:19+03:00

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Ямал вовсю готовится к 75-летию Великой Победы. Одним из проектов является портал «Дорога памяти». На нем салехардцы могут рассказать о своих героях. В администрации Салехарда рассказали, что мультимедийный проект «Дорога памяти» реализует министерство обороны РФ. Чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, нужно загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/ Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов – всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU