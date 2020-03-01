В поселке Тазовский водитель сбил 8-летнюю девочку

1 Март 2020 2020-03-01T07:38:12+03:00

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Ушиб ноги получила ученица начальных классов, когда ее сбил автомобиль. Дорогу ребенок перебегал в неположенном месте. По словам водителя, девочка перед автомобилем выскочила неожиданно.

В Госавтоинспекции ЯНАО факт ДТП подтвердили:

- 28 февраля в 16.07 на ул. Пушкина в поселке Тазовский водитель SSANG YONG допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегающую проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход травмирован, сообщили в ведомстве.

Школьницу на скорой доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь.

Всего за с 28 на 29 февраля на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых один человек травмирован, в их числе один ребёнок. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 1035 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 89 травмированы, в их числе 10 детей.

Напомним, за сутки это второй случай ДТП с детьми. 27 февраля в Новом Уренгое под колеса «четырнадцатой» попал дошколенок. Автомобилист не заметил ребенка и с десяток метров протащил его по двору. Мальчик находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU