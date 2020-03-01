1 Март 2020 2020-03-01T06:48:18+03:00

Погода на Ямале 1 марта: штормовой ветер и снегопад. Фото из группы "Надым" во "ВКонтакте"

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В воскресенье 1 марта в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, в Тазовском, Надымском районах и в г. Новый Уренгой, порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -6 градусов.

В Салехарде пасмурно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -7 градусов.

В Новом Уренгое облачно, сильный снег. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 11-22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -3 градусов.

В Ноябрьске облачно, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -3 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 11-19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU