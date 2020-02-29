29 Февр. 2020 2020-02-29T13:16:26+03:00

В Надыме проходят XXV Открытые традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора. Фото из группы Надым и Надымский район во "ВКонтакте"

Праздник начался в полдень на городской площади в Надыме

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Оленеводы приняли участие в метании тынзяна на хорей и выявили сильнейших. Уже определены победители в этой дисциплине. Все три призовых места у спортсменов из Ямальского района.

Фото из группы Надым и Надымский район во "ВКонтакте"

Первое место занял Песемя Сэротэтто (МОП «Ярсалинское»), который из 15 попыток сделал 15 точных бросков. Второе место – у Дмитрия Окотэтто из территориально-соседской общины «Ханибэй». 15 его бросков из 16 оказались победными. Сергей Окотэтто (ООО «Валама») занял третье место, 12 из 14 его бросков тынзяна на хорей были успешными. На площади идет бойкая торговля. В ней приняли участие предприятия торговли и общественного питания из Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Кирова, Тамбова, Ялуторовска, Воркуты.

Предприниматели представили широкий ассортимент народных промыслов: куклы ручной работы, бижутерию, украшения из серебра, сувениры с символикой ЯНАО, деревянные ложки, матрёшки, детские игрушки, музыкальные инструменты, платки, шали, кухонную утварь и уникальные наборы подарков.

Сукно, ткани, платки, национальную тесьму и кружево привезли предприниматели из Нового Уренгоя и Салехарда.

Фото из группы Надым и Надымский район во "ВКонтакте"

Также будут знаменитый башкирский мед и продукты пчеловодства, продукция собственного производства из мяса оленя, колбасные изделия, деликатесы, отруби из оленины замороженные, субпродукты, мясные консервы, рыбную продукцию.

Кроме того, на площади гостей балуют шашлыками и свежей выпечкой местных индивидуальных предпринимателей.

Попробовать вкусные блюда, приобрести товары для семьи, стать обладателем уникальных изделий народного-прикладного творчества можно 29 февраля и 01 марта на площади у бульвара Стрижова.

Фото из группы Надым и Надымский район во "ВКонтакте"

Участниками XXV-х Открытых соревнований оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО стали около двухсот участников, тринадцать команд: ООО «Валама» (Ямальский район), ТСО КМНС «Ханибей» (Ямальский район), ТСО КМНС «Я Ерв» (Ямальский район), МОП «Панаевское» (Ямальский район), ТСО КМНС «Харп» (Ямальский район), «Нердена» (с. Антипаюта), СРО КМНС «Сядэй-Яхинская» (Тазовский район), «Ямальская Тундра» (Ямальский район), Тазовского, Приуральского, Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU