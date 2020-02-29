29 Февр. 2020 2020-02-29T10:49:09+03:00

На Ямале судят чиновника, который принял в подарок внедорожник за 2,4 млн рублей Фото: pixabay.com

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-чиновника из Пуровского района. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере.

По данным окружной прокуратуры, бывший чиновник еще в 2013 году получил от генерального директора одной из строительной организации взятку в виде автомобиля «Тойота Ланд Крузер-200» стоимостью свыше 2,4 млн руб. Взамен чиновник должен был «закрыть глаза» на незаконные действия при подписании итоговых строительных документов при строительстве школы интернат в с. Халясавэй Пуровского района и оказывать покровительство.

В настоящее время обвинительное заключение вручено обвиняемому, а уголовное дело направлено в Пуровский районный суд для рассмотрения по существу.

Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

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ИСТОЧНИК KP.RU