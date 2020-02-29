29 Февр. 2020 2020-02-29T06:46:19+03:00

Погода на Ямале 29 февраля: снегопад и сильный ветер. Фото из группы "Надым" во "ВКонтакте"

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В субботу 29 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем метель, по западу изморозь. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -11 градусов.

В Салехарде пасмурно, к вечеру пойдет сильный снегопад. Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду. К вечеру порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, - 8 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Поздним вечером порывы достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, - 9 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный, юго-западный, южный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -11 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-западный, юго-восточный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU