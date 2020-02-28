2020-02-28T16:50:35+03:00
Общество

Глава ЯНАО принял участие в совещании по созданию льгот для проектов в Арктике

Новые условия позволят привлечь дополнительные инвестиции
Анна Полякова
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Глава ЯНАО принял участие в совещании по созданию льгот для проектов в Арктике Фото: yanao.ruГлава ЯНАО принял участие в совещании по созданию льгот для проектов в Арктике Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в обсуждении законопроекта по созданию новых льгот и преференций для инвесторов в Арктической зоне. Этот вопрос рассматривался 28 февраля на совещании, которое провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Новые условия позволят запустить в российской Арктике целый ряд крупных проектов и привлечь дополнительные инвестиции, создать рабочие места, загрузить отечественную промышленность.

Обсуждались меры поддержки малого бизнеса, в частности, возможность снижения страховых взносов на работников предприятий. Как отметил губернатор, одна из ключевых причин, почему малый бизнес на Севере развивается плохо либо закрывается – не равные по сравнению с другими регионами условия для оплаты труда.

- Обсуждается мера по уменьшению налогов из фонда оплаты труда. Надеюсь, что при обсуждении законопроекта, которое будет проходить в Госдуме весной, нужное для Севера решение будет найдено, - пояснил глава региона.

Дмитрий Артюхов также рассказал об уже имеющемся у региона опыте. На Ямале ряд проектов уже имеют преференции. В качестве примера он привел Ямал СПГ, который стал первенцем в Арктике.

- Наша позиция заключается в том, что подобрать универсальную формулу не получится, потому что все проекты уникальны. Где-то необходимо создавать налоговые преференции, где-то инфраструктуру – подвести железную дорогу, создать порт. Всегда должен быть баланс между универсальными механизмами и конкретным рассмотрением проекта, нужд инвестора, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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