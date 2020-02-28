Аэропорт Нового Уренгоя изменит режим работы на время ремонта взлётной полосы

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти на пять месяцев аэропорт Нового Уренгоя изменит режим своей работы. С 1 июня по 26 октября все запланированные рейсы будут обслуживаться с 7.30 до 15.30. Необходимость в этом связана с реконструкцией взлётно-посадочной полосы.

Временно расписание рейсов с учётом ограничений еще не готово. Его составляют специалисты аэропорта и перевозчиков. Информация об изменении регламента работы авиаузла была заблаговременно направлена всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Нового Уренгоя.

- В летний период расписание будет составлено более равномерно и компактно, все рейсы будут распределены в течение восьми рабочих часов. Это, безусловно, будет период высокой нагрузки, однако мы готовы обеспечить качественное обслуживание всех заявленных в расписании рейсов, – прокомментировал исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

Работы по реконструкции аэродрома проводятся без прекращения деятельности аэропорта. С учётом климатических условий Крайнего Севера активный этап строительных работ начнётся в июне.

Все работы на взлетно-посадочной полосе должны быть выполнены до конца 2020 года. Такой срок указан в соглашении, заключенном в марте 2018 года между холдингом «Аэропорты Регионов» и администрацией ЯНАО. На данный момент действующее здание аэропорта Новый Уренгой капитально ремонтируется, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU