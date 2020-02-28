На Ямале будут судить буфетчицу поезда, обокравшую пассажира
На Ямале ждет суда сотрудница вагона-ресторана, похитившая у пассажира 120 тысяч рублей. Инцидент произошел 18 января в поезде № 126 сообщением «Новосибирск – Новый Уренгой». Мужчина сообщил, что приехал в Ноябрьск и решил снять в банкомате деньги. Вставив карту, обнаружил пропажу крупной суммы.
Выяснилось, что мужчина, расплатившись в вагоне-ресторане, увидел, что телефон скоро разрядится, попросил сотрудницу поставить гаджет на подзарядку. Женщина согласилась и, как позже выяснилось, воспользовалась мобильным приложением. Так она перевела с карты посетителя 120 тысяч рублей.
Пропажу денег мужчина обнаружил уже в Ноябрьске, когда поезд уже ушел. Несмотря на это полицейские установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее 2 февраля в Новосибирске.
На 22-летнюю жительницу Новосибирска завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УТ МВД России по УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU