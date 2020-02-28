В День оленевода в Надыме у тудровиков проверят здоровье

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:01:07+03:00

В День оленевода в Надыме тудровики пройдут медосмотр Фото: правительство ЯНАО

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Тундровики, которые станут участниками или зрителями праздника День оленевода в Надыме, смогут проверить свое здоровье. Уже несколько лет в рамках Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО медики проводят социально-профилактические акции. Все обследования проводятся бесплатно.

У жителей ямальской тундры во время праздника 29 февраля и 1 марта появится уникальная возможность пройти обследование, проконсультироваться у узких специалистов, получить рекомендации по уходу за новорожденными детьми.

Надымская центральная районная больница является организатором двух акций - «Медицина всем и каждому!» и «День онкобезопасности». В детской школе искусств прием ведут педиатр, терапевт, невролог, онколог, офтальмолог и оториноларинголог. По назначению врачей пациентам также будут назначены (УЗИ, ЭКГ) и лабораторные исследования (ОАК, биохимический анализ крови).

Центр медицинской профилактики на площади у бульвара Стрижова традиционно организовывает работу «Мобильного центра здоровья», в котором оленеводы и гости праздника смогут обследовать сердце, определить уровень своего холестерина и сахара в крови. По результатам скрининга опытные врачи дадут персональные рекомендации по оздоровлению и улучшению самочувствия.

ИСТОЧНИК KP.RU