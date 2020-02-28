28 Февр. 2020 2020-02-28T13:30:45+03:00

Надымская пенсионерка после разговора по телефону лишилась 43 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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Пенсионерка из Надымского района попалась в руки мошенников, поговорив по телефону с незнакомкой. Звонившая представилась сотрудницей безопасности банка.

66-летняя северянка не заподозрила, что с ней разговаривает мошенница. Афериста спросила, не утеряна ли банковская карта надымчанки, так как со счета пытаются снять денежные средства.

Для сохранения сбережений незнакомка попросила предоставить реквизиты банковской карты и информацию из телефонных смс-сообщений, что пенсионерка и сделала. В результате со счета банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 43 тыс. рублей.

26 февраля женщина обратилась в дежурную часть с заявлением. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Надымская полиция просит при общении с неизвестными людьми проверять поступившую информацию у специалистов банка лично или по телефону горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU