Надымская пенсионерка после разговора по телефону лишилась 43 тысяч рублей
Пенсионерка из Надымского района попалась в руки мошенников, поговорив по телефону с незнакомкой. Звонившая представилась сотрудницей безопасности банка.
66-летняя северянка не заподозрила, что с ней разговаривает мошенница. Афериста спросила, не утеряна ли банковская карта надымчанки, так как со счета пытаются снять денежные средства.
Для сохранения сбережений незнакомка попросила предоставить реквизиты банковской карты и информацию из телефонных смс-сообщений, что пенсионерка и сделала. В результате со счета банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 43 тыс. рублей.
26 февраля женщина обратилась в дежурную часть с заявлением. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Надымская полиция просит при общении с неизвестными людьми проверять поступившую информацию у специалистов банка лично или по телефону горячей линии.
ИСТОЧНИК KP.RU