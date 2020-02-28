2020-02-28T13:30:45+03:00
Происшествия

Надымская пенсионерка после разговора по телефону лишилась 43 тысяч рублей

Звонившая представилась сотрудницей безопасности банка
Анна Полякова
Поделиться:
Надымская пенсионерка после разговора по телефону лишилась 43 тысяч рублейНадымская пенсионерка после разговора по телефону лишилась 43 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Пенсионерка из Надымского района попалась в руки мошенников, поговорив по телефону с незнакомкой. Звонившая представилась сотрудницей безопасности банка.

66-летняя северянка не заподозрила, что с ней разговаривает мошенница. Афериста спросила, не утеряна ли банковская карта надымчанки, так как со счета пытаются снять денежные средства.

Для сохранения сбережений незнакомка попросила предоставить реквизиты банковской карты и информацию из телефонных смс-сообщений, что пенсионерка и сделала. В результате со счета банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 43 тыс. рублей.

26 февраля женщина обратилась в дежурную часть с заявлением. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Надымская полиция просит при общении с неизвестными людьми проверять поступившую информацию у специалистов банка лично или по телефону горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24