В Ноябрьске школьники смогут зарабатывать больше 13 тысяч рублей

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:04:10+03:00

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Старшеклассникам Ноябрьска предлагают летом поработать и отдохнуть. Специалисты Центра активного отдыха проводят разъяснительные встречи со школьниками о летней занятости и дают им полный навигатор в трудоустройстве.

Варианты на лето - это работа в трудовых отрядах. За полный месяц подростки могут получить более тринадцати тысяч рублей.

Записавшиеся в отряд, обеспечат себе интересную жизнь на весь месяц, отмечают в администрации города. Праздники, соревнования, городские акции, экскурсии и немного работы в удовольствие. Занятость школьников будет зависеть от возраста. 14-летние работают по 2 часа в день, 15-летние около 2,5, а те, кому уже есть 16 и 17 - по 3 часа в день.

Сейчас подросткам рассказывают, как подать заявление, какие нужны документы и в чем конкретно заключается работа трудовых отрядов. От льготников заявления на трудоустройство на лето (июнь, июль, август) будут принимать с 1 по 20 марта. С 21 марта стартует приём заявлений на лето для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU