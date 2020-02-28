2020-02-28T12:32:01+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое зачинщик драки скончался, упав на лестницу

Подозреваемого обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Анна Полякова
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В Новом Уренгое зачинщик драки скончался, упав на лестницу Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое зачинщик драки скончался, упав на лестницу Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое расследуется дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина умер во время драки. При падении он ударился головой.

В его гибели обвиняют 33-летнего новоуренгойца. Ночью 2 февраля 2020 года двое мужчин, употребив спиртное, курили в подъезде на площадке между этажами. Во время беседы возникла ссора, и один из них ударил кулаком оппонента. Тот ответил ответ кулаком в лицо. Зачинщик драки не устоял. Во время падения ударился головой о ступени лестничного марша. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Как сообщает СУ СКР по ЯЧНАО, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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