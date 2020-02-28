Жительница Ямальского района, зарезавшая мужа, сядет на 7 лет
В Ямальском районе местную жительницу признали виновной в убийстве мужа. Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора.
Супруги выпивали ночью 29 ноября 2019 года в селе Яр-Сале. Во время пьянки между ними возникла ссора. 49-летняя женщина, вооружившись ножом, нанесла удар в область в грудь своему супругу. От проникающего колото-резанного ранения 47-летний мужчина скончался на месте преступления.
Женщина еще в ходе предварительного следствия признала свою вину и активно сотрудничала в раскрытии преступления. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU