Пожарная часть посёлка Харп получила новую технику

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:36:52+03:00

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В пожарную часть по охране посёлка Харп поступил новый пожарный автомобиль – автоцистерна с лестницей. В этой новой технике была острая необходимость, сообщает правительство ЯНАО. В пожарной части посёлка, где насчитывается 18 жилых домов с этажностью от 3-х до 5-ти этажей, до настоящего времени было всего две пожарные машины.

Автомобиль полностью адаптирован для работы в условиях крайнего севера. Цистерна с водой и пенообразователем утеплена, поэтому эксплуатировать пожарную машину можно при низких температурах. Насос расположен в кабине, что позволяет водителю, не выходя из кабины, подавать воду в пожарные рукава. В данный момент оборудование автомобиля проходят испытания, составляются акты для постановки автомобиля в боевой расчет.

В минувшем году для противопожарной службы ЯНАО было приобретено четыре пожарных автомобиля. В 2020 году будут закуплены ещё четыре машины, которые отправятся на службу в Надымский, Ямальский, Шурышкарский и Приуральский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU