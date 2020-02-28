2020-02-28T11:26:36+03:00
Общество

В Новом Уренгое стартовал благотворительный турнир по волейболу

В завершении турнира состоится матч, в котором примет участие губернатор
Анна Полякова
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В Новом Уренгое стартовал благотворительный турнир по волейболу Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое стартовал благотворительный турнир по волейболу Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое 27 февраля стартовал Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала». В этом году он пройдет под знаком 75-летия Великой Победы. Почетными гостями турнира станут ветераны Великой Отечественной войны.

В соревнованиях примут участие команды городских предприятий и организаций, а также других муниципальных образований региона. Игры будут проходить на пяти площадках города: кроме СОК «Ямбруг», волейболисты встретятся в залах спорткомплексов «Зенит» и «Полярный», делового центра «Ямал», дворца спорта «Звездный.

Команды-участницы турнира вносят благотворительный взнос. Внести пожертвования также смогут и новоуренгойцы – средства будут перечислены на счет ямальского благотворительного фонда «Ямине» и направлены на реабилитацию детей-инвалидов.

Завершится турнир 14 марта. Его итогом станет матч, в котором примет участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он возглавит команду правительства округа «Северный характер». Их соперником станет сборная из капитанов всех команд-участниц соревнований «Лидеры Ямала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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