2020-02-28T10:35:33+03:00
Общество

На Ямале для иллюстрации книги о фермерстве выбрали детские рисунки

Издание поступит в каждую школу округа
Анна Полякова
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На Ямале для иллюстрации книги о фермерстве выбрали детские рисунки Фото: yanao.ruНа Ямале для иллюстрации книги о фермерстве выбрали детские рисунки Фото: yanao.ru
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Окружная дирекция по развитию сельских территорий готовит к изданию художественную книгу «Когда я вырасту, то стану фермером». По задумке авторов, при иллюстрировании книги будут использованы детские рисунки победителей конкурса.

Его итоги которого подвели сегодня, 28 февраля. Всего на конкурс поступило более 50 работ от школьников из Пуровского, Ямальского и Шурышкарского районов, а также из Нового Уренгоя. Участвовали дети трёх возрастных категорий: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет. Победителей в каждой категории определяли отдельно. Абсолютно все участники конкурса получат подарки от организаторов.

- Это будет история о детской дружбе, о том, как несколько ямальских мальчишек, следуя примеру родителей, изучают тонкости работы фермера, получают новый опыт, делают первые открытия, – рассказала руководитель регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ольга Щербина.

Книга выйдет в свет в сентябре тиражом 1,5 тысячи экземпляров, к каждому будет прилагаться диск со всеми рисунками, поступившими на конкурс. Издание поступит в каждую школу округа, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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