Тарко-Сале встречает участников окружного чемпионата ММА

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:13:16+03:00

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В Тарко-Сале 29 февраля пройдет чемпионат и первенство ЯНАО по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие спортсмены из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Салехарда, Лабытнанги и Пуровского района.

Победителей определят и в специальных номинациях: «Лучшая техника», «За волю к победе», «Лучший болевой прием», «Лучший боец соревнований», их также наградят грамотами. Кроме того, в первенстве появится дополнительная номинация - «Юное дарование».

Победители и призеры личных соревнований будут награждены медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами. Открытие соревнований запланировано на 10 часов, организаторы приглашают поболеть за земляков, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU