2020-02-28T09:56:35+03:00
Общество

На Ямале ожидается усиление ветра до 18 м/с

В регионе открыт только один зимник
Анна Полякова
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На Ямале ожидается усиление ветра до 18 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ожидается усиление ветра до 18 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямале 28 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер будет дуть юго-западный, южный 6-11 м/с, его порывы могут достигать 18 м/с. Местами по округу умеренный снег, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, в регионе действуют только один из четырех зимников. Автомобильная дорога Коротчаево – Красноселькуп с 17-00 часов 27.02.2020 открыта для движения только полноприводных автомобилей общей массой до 30 тонн.

В связи с погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств по зимникам Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Салехард – Надым. Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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