Недостроенную дорогу между Салехардом и Надымом откроют на время

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:47:45+03:00

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Строители приостанавливают активные работы на дороге между городами Салехард и Надым, чтобы пропустить автотранспорт. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, движение будет открыто с 12.00 28 февраля для всех видов транспортных средств массой до 30 тонн.

Данная мера введена временно, до момента расчистки после метели зимника Салехард – Надым, пока безопасный проезд по сезонной автодороге не обеспечен.

Дорожники просят автомобилистов быть внимательными, на трассе работает строительная техника. Проезд по строящейся дороге будет предоставлен без съезда на зимник.

ИСТОЧНИК KP.RU