2020-02-28T09:22:05+03:00
Общество

В Ноябрьске реанимируют озеро Ханто

В 2020 году начнется подготовительный этап к полной экологической реабилитации
Анна Полякова
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В Ноябрьске реанимируют озеро Ханто Фото со страницы Владимира Пушкарева vk.comВ Ноябрьске реанимируют озеро Ханто Фото со страницы Владимира Пушкарева vk.com
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Любимое ноябрянами озеро Ханто, которое постепенно становится болотом, будет реанимировано. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.

На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» он признался, что с озером его, как и многих ноябрян, связывают теплые воспоминания.

«Когда был школьником, мы с родителями и друзьями часто ездили на рыбалку, отдыхали у озера, тогда даже пляж еще не был оборудован. Зимой озеро – великолепное место для развития экстремальных видов спорта. Ханто, безусловно, популярное место для отдыха всех ноябрян и очень нужное», - написал депутат.

Он отметил, с каждым годом происходит зарастание озера, оно заполняется илом и разлагающимися растительными остатками. Волонтеры эко-проекта «Будущее Арктики» не раз очищали берег озера от мусора, но этого, как видно, не достаточно. Нужны кардинальные меры.

Владимир Пушкарев рассказал, что в 2020 году начнется подготовительный этап к полной экологической реабилитации. Здесь проведут все необходимые инженерные изыскания. После этого будут определены технологии для очищения дна от ила и приведения в норму качества воды. Такая методы помогут наладить самоочищение озера Ханто, и снова сделать озеро комфортным для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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