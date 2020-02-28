2020-02-28T09:08:20+03:00
Происшествия

Прокуратура Салехарда закрыла сайт с мастер-классом по изготовлению взрывчаток

Информация признана запрещенной к распространению на территории России
Анна Полякова
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Прокуратура Салехарда закрыла сайт с мастер-классом по изготовлению взрывчаток Фото: pixabay.comПрокуратура Салехарда закрыла сайт с мастер-классом по изготовлению взрывчаток Фото: pixabay.com
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Прокуратура Салехард выявила в интернете факт размещения информации о процессе изготовления взрывных веществ и устройств. Сотрудники ведомства обнаружили запрещенный мастер-класс во время мониторинга глобальной сети.

Как отметили в прокуратуре, распространение через сайт информации о способах изготовления взрывного устройства из подручных материалов создает угрозу для безопасности граждан России. Кроме того, такие «уроки» могут способствовать совершению преступлений, в том числе террористической направленности.

Вход на портал был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием сайта мог любой интернет-пользователь.

Прокуратура в суд предъявила два административных иска о признании информации, содержащейся на сайтах, запрещённой к распространению на территории России. В результате порталы заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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