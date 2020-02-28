2020-02-28T08:44:43+03:00
Общество

Родителей Ноябрьска научат, как избегать несчастных случаев с детьми

С мамами и папами встретятся сотрудники станции скорой помощи
Анна Полякова
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Родителей Ноябрьска научат, как избегать несчастных случаев с детьмиРодителей Ноябрьска научат, как избегать несчастных случаев с детьмиФото: Ольга Крыльцова
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Ноябрьская станция скорой медицинской помощи запускает проект под названием «Родители». Он направлен на повышение грамотности мам и пап в профилактике ситуаций, которые часто приводят к несчастным случаям с детьми. Одновременно родителей научат правильным действиям, если беда все же случилась.

Этот локальный проект будет действовать для горожан и жителей микрорайона Вынгапуровский. При этом на станции скорой помощи уточнили, что родители - гости города тоже приглашаются на беседы.

Проект будет осуществляться по мере возможности в нерабочее время или выходные дни для удобства самих родителей. Учебу проведут главный врач станции Виктор Гордиенко и сотрудниками, готовые жертвовать своим свободным временем.

Время и место встреч будут обговорены дополнительно с желающими встретиться. Запись в группы будет осуществляться через официальную страницу ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП» в ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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