Таркосалинцев просят при уборке снега не ломать деревья
Таркосалинцев просят быть внимательней при расчистке дворовых территорий, гаражных массивов и дачных участков от снега, а также при использовании снегоболотоходной техники.
К горожанам обратились сотрудники Управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района.
- Мы все хотим жить в красивом и уютном городе, где естественная красота зеленых насаждений выполняет важную не только эстетическую, но и экологическую роль, - отмечают специалисты управления.
Одновременно они напоминают, что за незаконный снос лесных насаждений или причинение вреда до гибели деревьев по закону грозит как административная, так и уголовная ответственность.
К слову, получить порубочный билет, а также подробную информацию по всем возникающим вопросам можно в отделе охраны окружающей среды управления природно-ресурсного регулирования, сообщает администрация Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU