Таркосалинцев просят при уборке снега не ломать деревья

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:33:48+03:00

Нарушителей ждет как административная, так и уголовная ответственность

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Таркосалинцев просят быть внимательней при расчистке дворовых территорий, гаражных массивов и дачных участков от снега, а также при использовании снегоболотоходной техники.

К горожанам обратились сотрудники Управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района.

- Мы все хотим жить в красивом и уютном городе, где естественная красота зеленых насаждений выполняет важную не только эстетическую, но и экологическую роль, - отмечают специалисты управления.

Одновременно они напоминают, что за незаконный снос лесных насаждений или причинение вреда до гибели деревьев по закону грозит как административная, так и уголовная ответственность.

К слову, получить порубочный билет, а также подробную информацию по всем возникающим вопросам можно в отделе охраны окружающей среды управления природно-ресурсного регулирования, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU