2020-02-28T08:33:48+03:00
Общество

Таркосалинцев просят при уборке снега не ломать деревья

Нарушителей ждет как административная, так и уголовная ответственность
Анна Полякова
Поделиться:
Таркосалинцев просят при уборке снега не ломать деревья Фото: puradm.ruТаркосалинцев просят при уборке снега не ломать деревья Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

Таркосалинцев просят быть внимательней при расчистке дворовых территорий, гаражных массивов и дачных участков от снега, а также при использовании снегоболотоходной техники.

К горожанам обратились сотрудники Управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района.

- Мы все хотим жить в красивом и уютном городе, где естественная красота зеленых насаждений выполняет важную не только эстетическую, но и экологическую роль, - отмечают специалисты управления.

Одновременно они напоминают, что за незаконный снос лесных насаждений или причинение вреда до гибели деревьев по закону грозит как административная, так и уголовная ответственность.

К слову, получить порубочный билет, а также подробную информацию по всем возникающим вопросам можно в отделе охраны окружающей среды управления природно-ресурсного регулирования, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске реанимируют озеро Ханто
Прокуратура Салехарда закрыла сайт с мастер-классом по изготовлению взрывчаток
Родителей Ноябрьска научат, как избегать несчастных случаев с детьми
Таркосалинцев просят при уборке снега не ломать деревья
На Ямале действуют мошенники, представляясь работниками прокуратуры
В Новом Уренгое ребенок попал под колеса автомобиля возле жилого дома
В Салехарде широко отметят Масленицу
Погода на Ямале 28 февраля: ожидается снег при западном ветре
Старые пожарные извещатели обманули огнеборцев почти 400 раз за год
Великобритания и Ямал будут сотрудничать в пяти сферах
Мошенники лишили пенсионерку денег, предложив дешевые авиабилеты
В Ноябрьске вечером ожидается усиление ветра
В Салехарде объявили набор в дружинники
На Ямале в ожидании паводка укрепили набережные и отсыпали дороги
Надымская прокуратура запретила магазину торговать сигаретами возле школы
Мошенники предрекли ноябрянке смерть, чтобы выманить деньги
Ямал вошёл в тройку лидеров рейтинга регионов «Полярный индекс»
Шеф-повара детсада «Машенька» в Ноябрьске наказали за организацию питания