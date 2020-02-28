На Ямале действуют мошенники, представляясь работниками прокуратуры

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальская прокуратура предупреждает, что от имени работников ведомства действуют телефонные мошенники. В последнее время на территории округа такие случаи участились.

Аферисты, представляясь должностными лицами прокуратуры, предупреждают по телефону о проверке в учреждении. После этого позвонившие предлагают приобрести различного рода товары, оплаты услуг сотовой связи для проверяющих либо просят перевести им денежные средства.

Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с такими просьбами являются действиями мошенников.

Все мероприятия прокуратура осуществляет на бесплатной основе, проверки проводятся на основании принятого решения с официальным уведомлением проверяемой организации. Требования о перечислении каких-либо денежных средств или материальных ценностей в доход прокуратуры или ее работников считаются незаконными.

О подобных звонках необходимо оперативно обращаться с заявлением в ближайшие отделы полиции или позвонить на телефонный номер дежурного прокурора – 8 (34922) 3-99-58.

ИСТОЧНИК KP.RU