2020-02-28T07:35:11+03:00
Происшествия

На Ямале действуют мошенники, представляясь работниками прокуратуры

Аферисты предупреждают о проверке и предлагают приобрести товары
Анна Полякова
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На Ямале действуют мошенники, представляясь работниками прокуратуры Фото: pixabay.comНа Ямале действуют мошенники, представляясь работниками прокуратуры Фото: pixabay.com
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Ямальская прокуратура предупреждает, что от имени работников ведомства действуют телефонные мошенники. В последнее время на территории округа такие случаи участились.

Аферисты, представляясь должностными лицами прокуратуры, предупреждают по телефону о проверке в учреждении. После этого позвонившие предлагают приобрести различного рода товары, оплаты услуг сотовой связи для проверяющих либо просят перевести им денежные средства.

Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с такими просьбами являются действиями мошенников.

Все мероприятия прокуратура осуществляет на бесплатной основе, проверки проводятся на основании принятого решения с официальным уведомлением проверяемой организации. Требования о перечислении каких-либо денежных средств или материальных ценностей в доход прокуратуры или ее работников считаются незаконными.

О подобных звонках необходимо оперативно обращаться с заявлением в ближайшие отделы полиции или позвонить на телефонный номер дежурного прокурора – 8 (34922) 3-99-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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