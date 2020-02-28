2020-02-28T06:23:19+03:00
Общество

В Салехарде широко отметят Масленицу

В завершение праздника сожгут соломенное чучело, символизирующее проводы зимы
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде широко отметят Масленицу Фото: salekhard.orgВ Салехарде широко отметят Масленицу Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде сразу на нескольких площадках будут отмечать Масленицу – один из самых любимых народных праздников. Горожан и гостей ямальской столицы ждёт насыщенная программа.

Для участников гуляний подготовили театрализованное представление, эстафету с блинами на сковороде, спортивные состязания, дегустация вкусных блинов и, конечно же, традиционное сожжение чучела Масленицы и столб с подарками. Уличные народные гуляния развернутся на двух главных площадях города – у ЦКиС «Геолог» и ОЦНК.

В главном музее Ямала мероприятие пройдёт в новом формате - «Экспресс-масленица». Как сообщалось ранее, в программе: мастер-классы, весёлые игры, изучение пословиц, загадок, пение и разучивание частушек, мультфильмы про Масленицу и уличные игры.

Также будут работать тематические площадки, обозначающие дни масленичной недели. Впереди пятница – Тёщины вечерки; суббота — Золовкины посиделки; воскресенье — Прощёный день.

Каждые 30 минут в зоне отдыха МВК всех желающих будет встречать Оладья Сметанкова, которая расскажет о том, как праздновалась Масленица в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске реанимируют озеро Ханто
Прокуратура Салехарда закрыла сайт с мастер-классом по изготовлению взрывчаток
Родителей Ноябрьска научат, как избегать несчастных случаев с детьми
Таркосалинцев просят при уборке снега не ломать деревья
На Ямале действуют мошенники, представляясь работниками прокуратуры
В Новом Уренгое ребенок попал под колеса автомобиля возле жилого дома
В Салехарде широко отметят Масленицу
Погода на Ямале 28 февраля: ожидается снег при западном ветре
Старые пожарные извещатели обманули огнеборцев почти 400 раз за год
Великобритания и Ямал будут сотрудничать в пяти сферах
Мошенники лишили пенсионерку денег, предложив дешевые авиабилеты
В Ноябрьске вечером ожидается усиление ветра
В Салехарде объявили набор в дружинники
На Ямале в ожидании паводка укрепили набережные и отсыпали дороги
Надымская прокуратура запретила магазину торговать сигаретами возле школы
Мошенники предрекли ноябрянке смерть, чтобы выманить деньги
Ямал вошёл в тройку лидеров рейтинга регионов «Полярный индекс»
Шеф-повара детсада «Машенька» в Ноябрьске наказали за организацию питания