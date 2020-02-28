В Салехарде широко отметят Масленицу

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:23:19+03:00

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В Салехарде сразу на нескольких площадках будут отмечать Масленицу – один из самых любимых народных праздников. Горожан и гостей ямальской столицы ждёт насыщенная программа.

Для участников гуляний подготовили театрализованное представление, эстафету с блинами на сковороде, спортивные состязания, дегустация вкусных блинов и, конечно же, традиционное сожжение чучела Масленицы и столб с подарками. Уличные народные гуляния развернутся на двух главных площадях города – у ЦКиС «Геолог» и ОЦНК.

В главном музее Ямала мероприятие пройдёт в новом формате - «Экспресс-масленица». Как сообщалось ранее, в программе: мастер-классы, весёлые игры, изучение пословиц, загадок, пение и разучивание частушек, мультфильмы про Масленицу и уличные игры.

Также будут работать тематические площадки, обозначающие дни масленичной недели. Впереди пятница – Тёщины вечерки; суббота — Золовкины посиделки; воскресенье — Прощёный день.

Каждые 30 минут в зоне отдыха МВК всех желающих будет встречать Оладья Сметанкова, которая расскажет о том, как праздновалась Масленица в России.

ИСТОЧНИК KP.RU