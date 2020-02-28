2020-02-28T05:21:58+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 февраля: ожидается снег при западном ветре

Температура воздуха -6 ... -8 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 28 февраля: ожидается снег при западном ветре Фото: pixabay.comПогода на Ямале 28 февраля: ожидается снег при западном ветре Фото: pixabay.com
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В пятницу, 28 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 8 градусов, переменная облачность. Небольшой снег пройдет утром и вечером. Ветер западный 4 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов. Днем в основном пасмурно, снег пройдет только утром. Ветер западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов. Весь день будет пасмурно и снежно. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме -8 градусов. Утром ясная погода, после обеда солнце скроют тучи, ближе к ночи пойдет снег. Ветер западный 6 м/с.

В Губкинском -8 градусов, переменная облачность, снег – в первой половине дня. Ветер западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 6 градусов, пасмурно, снег – в течение дня. Ветер западный 5 м/с.

В Муравленко -8 градусов, пасмурно, в середине дня пойдет снег. Ветер западный 8 м/с.

В Лабытнанги -7 градусов. Солнечная погода в течение дня сменится на пасмурную пойдет снег. Западный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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