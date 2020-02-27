Старые пожарные извещатели обманули огнеборцев почти 400 раз за год
За 2019 год подразделения противопожарной службы Ямала 391 раз выезжали по ложному срабатыванию пожарной сигнализации. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, вероятность ложных срабатываний повышается из-за использования систем противопожарной защиты с истекшими сроками службы.
На социально значимых объектах автономного округа смонтировано 1 342 автоматизированные системы противопожарной защиты, из них: 460 – на объектах окружного значения и 882 – на объектах местного уровня. Срок службы систем противопожарной защиты устанавливается заводами-изготовителями и составляет в среднем 10 лет.
На сегодняшний день сверх срока эксплуатируются 422 системы противопожарной защиты, что составляет более 30% от общего количества. В течение ближайших двух лет срок службы истекает ещё у 194 систем, это ещё 15%.
- На 2020 и 21 годы руководителями социально-значимых объектов запланирована замена и модернизация 419 систем противопожарной защиты, что покрывает возникающую потребность только на 68%, - рассказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник, выступая заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Старые
ИСТОЧНИК KP.RU