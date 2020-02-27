27 Февр. 2020 2020-02-27T16:47:24+03:00

Старые пожарные извещатели обманули огнеборцев почти 400 раз за год Фото: 89.mchs.gov.ru

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За 2019 год подразделения противопожарной службы Ямала 391 раз выезжали по ложному срабатыванию пожарной сигнализации. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, вероятность ложных срабатываний повышается из-за использования систем противопожарной защиты с истекшими сроками службы.

На социально значимых объектах автономного округа смонтировано 1 342 автоматизированные системы противопожарной защиты, из них: 460 – на объектах окружного значения и 882 – на объектах местного уровня. Срок службы систем противопожарной защиты устанавливается заводами-изготовителями и составляет в среднем 10 лет.

На сегодняшний день сверх срока эксплуатируются 422 системы противопожарной защиты, что составляет более 30% от общего количества. В течение ближайших двух лет срок службы истекает ещё у 194 систем, это ещё 15%.

- На 2020 и 21 годы руководителями социально-значимых объектов запланирована замена и модернизация 419 систем противопожарной защиты, что покрывает возникающую потребность только на 68%, - рассказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник, выступая заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Старые

ИСТОЧНИК KP.RU