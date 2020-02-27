2020-02-27T16:28:48+03:00
Экономика

Великобритания и Ямал будут сотрудничать в пяти сферах

Соединенное Королевство интересует бизнес, наука, образование, культура и спорт
Анна Полякова
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Великобритания и Ямал будут сотрудничать в пяти сферах Фото: yanao.ruВеликобритания и Ямал будут сотрудничать в пяти сферах Фото: yanao.ru
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В Салехард с рабочим визитом прибыл генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл. В департаменте внешних связей округа 27 февраля состоялась встреча, на которой стороны обсудили перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между Ямалом и Великобританией.

Ричард Дьюэлл высказал заинтересованность в развитии двусторонних связей в сфере бизнеса, науки, образования, культуры и спорта. Он отметил, что Соединённое Королевство намерено сотрудничать также в области изменения климата, поскольку эта сфера интересует всех. К слову, в ноябре в Великобритании пройдёт международная конференция по изменению климата под эгидой ООН.

Это его первый визит в арктический регион Ричарда Дьюэлла. Он возглавил генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге в феврале 2019 года. До назначения работал в Бишкеке, Таллине, Нью-Йорке, на острове Питкэрн, в Женеве и Брюсселе, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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