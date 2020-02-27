Великобритания и Ямал будут сотрудничать в пяти сферах
В Салехард с рабочим визитом прибыл генеральный консул Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл. В департаменте внешних связей округа 27 февраля состоялась встреча, на которой стороны обсудили перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между Ямалом и Великобританией.
Ричард Дьюэлл высказал заинтересованность в развитии двусторонних связей в сфере бизнеса, науки, образования, культуры и спорта. Он отметил, что Соединённое Королевство намерено сотрудничать также в области изменения климата, поскольку эта сфера интересует всех. К слову, в ноябре в Великобритании пройдёт международная конференция по изменению климата под эгидой ООН.
Это его первый визит в арктический регион Ричарда Дьюэлла. Он возглавил генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге в феврале 2019 года. До назначения работал в Бишкеке, Таллине, Нью-Йорке, на острове Питкэрн, в Женеве и Брюсселе, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU