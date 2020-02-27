Мошенники лишили пенсионерку денег, предложив дешевые авиабилеты

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:40:25+03:00

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В Салехарде пенсионерка отдала мошенникам деньги, позарившись на дешевые авиабилеты. Жертвой обмана оказалась 72-летняя местная жительница.

В сети Интернет женщина увидела объявление о продаже билетов со скидкой, после оформления проездного документа она ввела данные своей банковской карты и подтвердила списание денежных средств, но квитанция об оплате и электронный билет не поступили. Женщина обратилась в официальное представительство авиакомпании, где ей сообщили, что на ее имя билет не приобретался.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители призывают граждан не пользоваться услугами неизвестных интернет-сайтов, а также не сообщать малознакомым лицам данные своих банковских карт и смс-пароли, поступающие на мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU