В Ноябрьске вечером ожидается усиление ветра

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:27:30+03:00

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Жителей Ноябрьска предупредили об усилении ветра вечером 27 февраля. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что в четверг примерно в 18.30 порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Сейчас температура воздуха - 6 градусов, ветер юго-восточного направления 6-11 метров в секунду.

По данным метеорологов, ветер стихнет в пятницу, 28 февраля. Его скорость ожидается до 3-8 метров в секунду. Как отмечают горожане, в народе говорят, что весна сильным ветром зиму выгоняет.

ИСТОЧНИК KP.RU