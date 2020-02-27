2020-02-27T15:27:30+03:00
Общество

В Ноябрьске вечером ожидается усиление ветра

Порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске вечером ожидается усиление ветра Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске вечером ожидается усиление ветра Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Жителей Ноябрьска предупредили об усилении ветра вечером 27 февраля. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что в четверг примерно в 18.30 порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Сейчас температура воздуха - 6 градусов, ветер юго-восточного направления 6-11 метров в секунду.

По данным метеорологов, ветер стихнет в пятницу, 28 февраля. Его скорость ожидается до 3-8 метров в секунду. Как отмечают горожане, в народе говорят, что весна сильным ветром зиму выгоняет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники лишили пенсионерку денег, предложив дешевые авиабилеты
В Ноябрьске вечером ожидается усиление ветра
В Салехарде объявили набор в дружинники
На Ямале в ожидании паводка укрепили набережные и отсыпали дороги
Надымская прокуратура запретила магазину торговать сигаретами возле школы
Мошенники предрекли ноябрянке смерть, чтобы выманить деньги
Ямал вошёл в тройку лидеров рейтинга регионов «Полярный индекс»
Шеф-повара детсада «Машенька» в Ноябрьске наказали за организацию питания
Лабытнангские медики научат школьников первой помощи
В Новом Уренгое директор скрыл от налоговиков больше 160 миллионов
Ямальские учёные исследуют уровень жизни в сёлах Шурышкарского района
Более 15 салехардских организаций претендуют на президентские гранты
Уренгойские хоккеисты «зажгли» лёд с легендами мирового хоккея
В Салехарде пенсионера осудили за интимную связь со школьницей
Ямальские авиакомпании будут бесплатно возить ветеранов в майские праздники
Мошенники за один день выманили у ноябрян больше 76 тысяч рублей
В Уренгое до конца года планируют сдать три многоквартирника
Зимник Коротчаево - Красноселькуп открыли для грузовиков
Ноябрьские школьники, победившие в игре «Что? Где? Когда?», поедут в Париж
Тазовчанка пыталась обмануть суд, выгораживая насильника
Ямальские студенты прошли курсы оленеводства в Финляндии
На Ямале двое мужчин скончались, распив сомнительный алкоголь
Погода на Ямале 27 февраля: ветер южный, местами пройдет снег
В зоне весеннего паводка на Ямале могут оказаться более 400 жилых домов
Родители салехардских школьников сдали ЕГЭ по истории
Надым готовится принять соревнования оленеводов Ямала
На Ямале после метели открылся только один зимник
В Салехарде вновь проверили работу УК по очистке крыш от снега