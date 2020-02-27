В Салехарде объявили набор в дружинники
В Салехарде начался набор в добровольную народную дружину. Заявки будут приниматься со 2 марта, сообщили в администрации ямальской столицы.
Охранять общественный порядок в городе в составе звена добровольной народной дружины казачьей дружины Салехардского городского казачьего общества могут жители города старше 18 лет. Командир и его заместитель проведут с претендентами индивидуальные собеседования – разъяснят правовые основы деятельности дружины, права и обязанности дружинника.
Кроме того, салехардцам расскажут о требованиях федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка», которым должен соответствовать будущий дружинник. Приём в дружину производится на добровольной основе, на основании личного заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU