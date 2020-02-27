2020-02-27T15:19:42+03:00
Общество

В Салехарде объявили набор в дружинники

С претендентами проведут индивидуальные собеседования
Анна Полякова
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В Салехарде объявили набор в дружинники Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде объявили набор в дружинники Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде начался набор в добровольную народную дружину. Заявки будут приниматься со 2 марта, сообщили в администрации ямальской столицы.

Охранять общественный порядок в городе в составе звена добровольной народной дружины казачьей дружины Салехардского городского казачьего общества могут жители города старше 18 лет. Командир и его заместитель проведут с претендентами индивидуальные собеседования – разъяснят правовые основы деятельности дружины, права и обязанности дружинника.

Кроме того, салехардцам расскажут о требованиях федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка», которым должен соответствовать будущий дружинник. Приём в дружину производится на добровольной основе, на основании личного заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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