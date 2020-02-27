2020-02-27T13:54:21+03:00
Общество

На Ямале в ожидании паводка укрепили набережные и отсыпали дороги

В округе утвержден реестр населённых пунктов, попадающих в зону возможных подтоплений
Анна Полякова
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На Ямале в ожидании паводка укрепили набережные и отсыпали дороги Фото: yanao.ruНа Ямале в ожидании паводка укрепили набережные и отсыпали дороги Фото: yanao.ru
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В населённых пунктах Ямала, где возможны паводки, укрепили набережные и отсыпали дороги. В округе утвержден реестр населённых пунктов, попадающих в зону возможных подтоплений.

Под угрозой весеннего паводка находятся город Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёла Овгорт и Антипаюта. Факты затопления этих территорий фиксировались в 2004 году (Овгорт), в 2014 (Уренгой), 2017 (Овгорт) и в 2018 (Антипаюта).

Чтобы снизить риски возникновения ЧС, в Тарко-Сале укрепили набережную имени Михаила Саргина, в посёлке Уренгой вдоль береговой линии возвели защитные дамбы, в селе Овгорт подняли уровень дорожного полотна улицы Советская, проходящей по берегу реки Сыня, в селе Антипаюта углубили дно устья реки Антипаюта-Яха и отсыпали участок дороги вокруг населённого пункта.

Между тем, полностью исключить риск подтоплений эти мероприятия не могут, -отметили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Его в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

В готовности к реагированию на возможные происшествия находятся подразделения ГКУ «Ямалспас». Кроме того, за наблюдением развития паводковой ситуации планируется задействовать беспилотные летательные аппараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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