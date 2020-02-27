На Ямале в ожидании паводка укрепили набережные и отсыпали дороги
В населённых пунктах Ямала, где возможны паводки, укрепили набережные и отсыпали дороги. В округе утвержден реестр населённых пунктов, попадающих в зону возможных подтоплений.
Под угрозой весеннего паводка находятся город Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёла Овгорт и Антипаюта. Факты затопления этих территорий фиксировались в 2004 году (Овгорт), в 2014 (Уренгой), 2017 (Овгорт) и в 2018 (Антипаюта).
Чтобы снизить риски возникновения ЧС, в Тарко-Сале укрепили набережную имени Михаила Саргина, в посёлке Уренгой вдоль береговой линии возвели защитные дамбы, в селе Овгорт подняли уровень дорожного полотна улицы Советская, проходящей по берегу реки Сыня, в селе Антипаюта углубили дно устья реки Антипаюта-Яха и отсыпали участок дороги вокруг населённого пункта.
Между тем, полностью исключить риск подтоплений эти мероприятия не могут, -отметили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Его в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.
В готовности к реагированию на возможные происшествия находятся подразделения ГКУ «Ямалспас». Кроме того, за наблюдением развития паводковой ситуации планируется задействовать беспилотные летательные аппараты.
ИСТОЧНИК KP.RU