2020-02-27T13:46:25+03:00
Происшествия

Надымская прокуратура запретила магазину торговать сигаретами возле школы

Деятельность акционерного общества могут признать незаконной
Анна Полякова
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Надымская прокуратура запретила магазину торговать сигаретами возле школы Фото: prokyanao.ruНадымская прокуратура запретила магазину торговать сигаретами возле школы Фото: prokyanao.ru
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В Надыме прокуратура проверила защиту прав обучающихся от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Выяснилось, что в магазине, расположенном на расстоянии менее 100 метров от МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» осуществляется розничная продажа табачных изделий.

Выяснилось, что в январе 2019 года директор магазина привлечен к административной ответственности за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Несмотря на это, сигареты с реализации в торговом павильоне не сняты.

Тогда прокурор направил в суд исковое заявление о признании деятельности акционерного общества по розничной реализации табачных изделий в магазине незаконной, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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